trotz negativem Kapitalmarktumfeld - DVFA-Ergebnis pro Aktie per 30.09.2018: 1,75 Euro (+17,1% ggü. Vorjahr) 20.11.2018, Frankfurt - Die wesentlichen Kennziffern der PEH-Gruppe haben sich zum 30.09.2018 stärker als erwartet verbessert. Im 3. Quartal 2018 hat der Gewinn nach Steuern (nach Drittanteilen) mit einer Steigerung um 24% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,1 Mio. Euro die Erwartungen erneut übertroffen. Seit Beginn des Geschäftsjahres sind die Nettoprovisionsergebnisse kontinuierlich über den Plandaten gewachsen und konnten im 3. Quartal 2018 auf 6,7 Mio. Euro (+9,6% ggü. 3./2017) gesteigert werden. Die ersten neun Monate 2018 waren von hoher Volatilität der Aktienmärkte geprägt. Insbesondere im 3. Quartal 2018 haben die Spannungen der globalen Handelsbeziehungen, die sich verstärkenden geopolitischen Unsicherheiten und die erneute Diskussion über das italienische Haushaltsdefizit die Stimmung der Marktteilnehmer an den internationalen Kapitalmärkten negativ beeinflusst. Zusätzliche Belastungsfaktoren waren im Berichtszeitraum die anhaltende Zinserhöhung der US-Notenbank, die weiteren Umsetzungsmaßnahmen für die regulatorischen Anforderungen, wie das neue Anlegerrecht MiFID II, die operativen Auswirkungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Investmentsteuerreform. Trotz dieser relativ schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte die PEH auch im 3. Quartal 2018 die positive operative Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahres 2018 weiter ausbauen. Das EBITDA (nach Drittanteilen) wird in Höhe von 1,7 Mio. Euro (+14,1% ggü. 3. Quartal 2017) ausgewiesen. Die Bruttoprovisionseinnahmen konnten auf 28,1 Mio. Euro (+29,6%) gesteigert werden. Durch die Investitionen in die Geschäftsfelder des stark wachsenden Segmentes Verwaltung/Services (capsensixx AG) erhöhten sich die anderen Verwaltungskosten auf 2,2 Mio. Euro (+36,5% ggü. Vorjahresquartal). Die Personalkosten stiegen im 3. Quartal 2018 auf 2,5 Mio. Euro (+3,5% ggü. Vorjahresquartal). Insgesamt führte dies zu einem Anstieg der Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen im 3. Quartal 2018 um 16,9% auf 4,7 Mio. Euro. Diese Kostenausweitung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem strategischen Ziel der PEH Gruppe, den in diesem Segment bestehenden dynamischen Veränderungsprozess für uns proaktiv zu nutzen und damit von der bestehenden Wachstumsdynamik nachhaltig zu profitieren. Die PEH Wertpapier AG weist zum 30.09.2018 einen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von 9,3 Mio. Euro aus, der einen Einmalertrag aus dem erfolgten Teilverkauf von Aktien der capsensixx AG enthält. Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2018 belegen, dass wir auch in einem herausfordernden Umfeld strategisch gut positioniert sind. Mit den Kennziffern zum 30.09.2018 sind wir auf gutem Wege zu einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2018. Trotz der temporär immer wieder auftretenden negativen Einflussfaktoren und den daraus resultierenden höheren Volatilitäten für unseren Geschäftsverlauf sehen wir mit begründeter Zuversicht dem weiteren Jahresverlauf entgegen. Wichtige Kennzahlen PEH Konzern: Vergleich 3. Quartal 2018 / 3. Quartal 2017 (TEURO) 2018 2017 Veränderung in (Q3) (Q3) Prozent Bruttoprovisionserträge 28.135 21.710 29,6 Nettoprovisionserträge 6.747 6.156 9,6 Allg. Verwaltungsaufwendungen 4.715 4.034 16,9 Personalkosten 2.482 2.398 3,5 Andere Verwaltungskosten 2.233 1.636 36,5 Ergebnis vor Steuern (nach 1.346 1.256 7,2 Drittanteilen) Ergebnis nach Steuern (nach 1.055 851 24,0 Drittanteilen) EBITDA (nach Drittanteilen) 1.658 1.453 14,1 PEH Konzern: Vergleich 1. - 3. Quartal 2018 / 1. - 3. Quartal 2017 (TEURO) 2018 2017 Veränderung in (Q1-3) (Q1-3) Prozent Bruttoprovisionserträge 83.291 59.976 38,9 Nettoprovisionserträge 20.101 18.407 9,2 Allg. Verwaltungsaufwendungen 13.692 12.219 12,1 Personalkosten 7.447 7.044 5,7 Andere Verwaltungskosten 6.245 5.175 20,7 Ergebnis vor Steuern (nach 4.112 3.681 11,7 Drittanteilen) Ergebnis nach Steuern (nach 2.851 2.430 17,3 Drittanteilen) EBITDA (nach Drittanteilen) 4.734 4.223 12,1 PEH Wertpapier AG Bettinastr. 57 - 59 60325 Frankfurt am Main fon +496924747990 fax +4969247479910 E-Mail: info@peh.de Internet: www.peh.de Hinweis: Prüferische Durchsicht und zukunftsbezogene Aussagen Diese Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Ebenfalls enthält diese Zwischenmitteilung zukunftsbezogene Aussagen, die auf derzeitigen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, die durch PEH nicht beeinflusst werden können. Sollten derartige Unsicherheiten oder Risiken eintreten oder sollten sich Annahmen, auf denen diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es ist von der PEH weder beabsichtigt noch übernimmt die PEH eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Zwischenmitteilung anzupassen. 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEH Wertpapier AG Bettinastr. 57 - 59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: 069 247479930 Fax: 069 247479910 E-Mail: m.stuerner@peh.de Internet: www.peh.de ISIN: DE0006201403 WKN: 620140 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 748423 20.11.2018 ISIN DE0006201403 AXC0037 2018-11-20/07:30