Martinsried/München (pta005/20.11.2018/07:30) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, SDAX) gibt ihre Teilnahme an folgenden Wissenschafts- und Investoren-Konferenzen bekannt:



Bryan Garnier Healthcare Conference Datum: 22. - 23. November Veranstaltungsort: Paris, Frankreich



45th ISOBM Congress (International Society of Oncology & BioMarkers) Datum: 24. - 27. November 2018 Veranstaltungsort: Hamburg



Eigenkapitalforum Datum: 26. - 28. November 2018 Veranstaltungsort: Frankfurt Dr Kai Pinkernell, Vorstand für klinische Entwicklung und Produktentwicklung der Medigene AG, wird am 26. November um 17 Uhr eine Firmenpräsentation halten.



American Society for Hematology (ASH) Annual Meeting Datum: 1. - 4. Dezember 2018 Veranstaltungsort: San Diego, USA Neben Medigenes Teilnahme an der Konferenz wird Medigenes Partner, das Universitätskrankenhaus Oslo, am 2. Dezember von 18-20 Uhr in der Halle GH, ein Poster mit eigenen "Compassionate use"-Daten von fünf AML Patienten, die mit ihren DC Impfstoffen unter teilweiser Verwendung von Medigene's DC-Vakzin-Technologie behandelt wurden, präsentieren. Den vollständigen Abstract mit dem Titel "Immune Monitoring of Vaccine Quality and Persistence of Specific T Cell Responses in Five AML Patients Receiving Extended Dendritic Cell Vaccination Under Compassionate Use" findet man hier: https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper114557.html



Cell Therapy Manufacturing & Gene Therapy Congress Datum: 4. - 6. Dezember 2018 Veranstaltungsort: Amsterdam, Niederlande



Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard, SDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.



Kontakt Medigene AG Julia Hofmann, Dr. Robert Mayer Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01 Email: investor@medigene.com



Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 33 3301 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de



ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



