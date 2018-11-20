COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 69 (72) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 21 (22) CHF - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 16 (18) CHF - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 20,80 (21,80) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 13 (13,60) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 20,20 (20,60) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 38 (45) CHF - 'NEUTRAL'RAYMOND JAMES HEBT BP AUF 'OUTPERFORM' (MARKET PERFORM) - ZIEL 690 PENCE BERENBERG HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 120 (112) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 78 (109) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11,20 (11) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...