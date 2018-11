Emergent BioSolutions Inc. und Valneva haben positive Zwischenergebnisse für die Phase 1-Studie zur Evaluierung von VLA1601, ihres Impfstoffkandidaten gegen das Zika-Virus, geschafft. Der hochreine, inaktivierte Impfstoffkandidat VLA1601 erreichte den primären Endpunkt der Studie, da bei allen getesteten Dosen und Impfplänen ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt werden konnte, informiert Valneva. Wolfgang Bender, Chief Medical Officer von Valneva dazu: "Das ausgezeichnete Sicherheitsprofil unterstützt die weitere Optimierung der erzeugten Immunantwort, um einen unerfüllten medizinischen Vorbeugebedarf in den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu decken." VLA1601 war auch in allen Behandlungsgruppen immunogen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...