Der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111) stellt seinen Aktionären eine jährlich steigende Dividende in Aussicht, wie BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel bei der Präsentation der neuen BASF-Strategie am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte. BASF hat in diesem Jahr für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 3,10 Euro ausbezahlt. Dies entsprach einer Anhebung um 3,3 Prozent oder 0,10 Euro. Auf Basis des aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...