Am Mittwoch, 21. November 2018 findet der diesjährige "Austrian Day in Warsaw" in Kooperation von Wiener Börse mit der Raiffeisen Centrobank statt. Insgesamt 12 Unternehmen werden teilnehmen, um ihre Ergebnisse und Geschäftsstrategien vor polnischen Investoren zu präsentieren: Agrana , AT&S, BAWAG, Immofinanz , Lenzing , Mayr-Melnhof , OMV , Palfinger , RBI , Strabag , UBM und Wienerberger . Die Vorstände und IR-Manager der teilnehmenden Unternehmen erwartet wie immer ein voller Terminplan: Im Vorfeld wurden knapp 70 Meetings mit mehr als 30 institutionellen Investoren vereinbart, teilt die Wiener Börse mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...