Immer weniger Menschen lassen sich in Bankfilialen beraten, sondern lassen sich Online beraten. Davon profitiert auch der Zahlungsabwickler Wirecard.

Der Zahlungsabwickler Wirecard peilt angesichts des boomenden Online-Handels auch im kommenden Jahr ein rasantes Gewinnwachstum an. Der Vorstand um Konzernchef Markus Braun erwartet 2019 ein operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 740 und 800 Millionen Euro, wie der jüngst in den Dax aufgestiegene Finanztechnologie-Konzern am Dienstag mitteilte.

Die Aktie notierte im frühen Handel 5,2 Prozent schwächer bei 1303,60 Euro. "Die Prognosen waren im Rahmen der Erwartungen, aber sie sind eben auch keine positive Überraschung", sagte ein Händler. Hinzu komme der derzeit allgemein schlechte ...

