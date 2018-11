Der "PostBot" hat vier Räder, ist 1,50 Meter hoch und kann erstaunlich viel tragen: Die Deutsche Post arbeitet an einem elektronischen Helfer für Zusteller.

Die Deutsche Post will nach einem in Deutschland einmaligen Test mit einem Begleitroboter im Zustelldienst das Projekt vorantreiben. "Wir arbeiten an der Entwicklung der nächsten Generation des Begleitroboters", sagte ein Konzernsprecher in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Vor rund einem Jahr hatte die Post einen sechswöchigen Praxistest im osthessischen Bad Hersfeld erfolgreich beendet und ...

