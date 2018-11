Der Wirtschaftsrat der CDU kritisiert Maßnahmen in der EU zur erweiterten Herstellerverantwortung für Einwegkunststoffe als Symbolpolitik. Benötigt werde ein gesamtheitlicher Ansatz, der Kunststoffabfälle in der Umwelt effektiv reduziert und gleichzeitig die Kreislaufführung von Kunststoffen effizient ausbaut, so der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, zu den Trilogverhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...