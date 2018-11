Das war nichts für schwache Nerven. Im vergangenen Oktober zog die Volatilität an den Aktienmärkten deutlich an, was sich nicht zuletzt an einer zunehmenden Nervosität bemerkbar machte. Doch ist es wirklich schon wieder an der Zeit nervös zu werden? Sind die jüngsten Kurskorrekturen wirklich Vorzeichen für einen bevorstehenden Bärenmarkt? Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.