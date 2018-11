Der Kurs der Daimler-Aktie befindet sich aktuell unter der Wolke und auch die Wolke an sich zeigt ein bärisches Signal auf. Die kurze vorauseilende Linie 1 liegt unter der kurzen vorauseilenden Linie 2, was als Short-Tendenz zu werten ist. Der Raum zwischen der Kijun- und der Senkou Span B-Linie bildet einen starken Widerstand und hat den Kurs bereits einige Male am Aufstieg gehindert. In der Vergangenheit lag der Kurs hauptsächlich unter der Standard-Linie und auch aktuell liegt er unter dem ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...