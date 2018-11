Die Korrektur an den Aktienmärkten setzt sich weiter fort. Aktuell stehen vor allem die Technologie-Aktien stark unter Druck. In den Marktberichten werden dafür vor allem die Probleme bei Apple verantwortlich gemacht - eine nicht zufriedenstellende Begründung für den Abverkauf, der den gesamten Sektor erfasst hat. Vielmehr scheinen die Investoren zumindest kurzfristig umzudenken. Dafür spricht auch, dass sich die Aktien aus eher defensiven Branchen wie Gesundheit, Basiskonsumgüter, Versorger oder Immobilien zuletzt vergleichsweise gut geschlagen haben. In Zeiten zunehmender Unsicherheit rücken Value-Investments am Aktienmarkt traditionell stärker in den Fokus, während in Hausse-Phasen Wachstumswerte (Growth) übergewichtet werden.FAANG und BAT - der "most crowded trade"Letzteres war an den Börsen in den vergangenen Jahren in extremster Weise praktiziert worden. In der "Credit Investor Survey", einer monatlichen Umfrage der Bank of America Merrill Lynch, haben Fondsmanager die Frage nach der am meisten ausgereizten Strategie - dem "most crowded trade" - seit Februar 2018 durchgängig mit "Long FAANG+BAT" beantwortet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...