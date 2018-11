Schlechte Unternehmensnachrichten setzen dem deutschen Aktienindex zu. Der Dax geht auf Talfahrt. Sorgen bereiten auch die politischen Risiken in Europa und der Welt.

Auch am Dienstag bleibt die Kauflaune der Aktienanleger in Deutschland verhalten. Der deutsche Leitindex Dax gab bis zum Handelsende um 1,6 Prozent auf 11.066 Punkte nach. Im Handelsverlauf war das Börsenbarometer sogar zeitweise auf 11.009 Punkte gefallen. Dies ist der tiefste Stand im laufenden Jahr.

Größter Tagesverlierer war am Dienstag die Aktie von Covestro, nachdem der Spezialchemiekonzern kurz vor dem Jahresschluss doch noch die Ergebnisprognose gesenkt hatte. Die Aktie verlor mehr als 15 Prozent.

Der Zahlungsabwickler Wirecard konnte mit einer Bestätigung seines rasanten Wachstums keine Punkte an der Börse sammeln. Obwohl der Finanztechnologie-Konzern am Dienstag für das kommende Jahr ein Gewinnplus in Aussicht stellte, das sich zwischen den bekannten Zielwerten für das laufende und das Übernächste Jahr einreiht, gab die Aktie um 5,8 Prozent nach.

Auch die Titel der Deutschen Bank gerieten unter Druck und fanden zeitweise erst bei knapp über acht Euro Halt. Bei 8,05 Euro erreichten sie den tiefsten Stand ihrer Geschichte. Bis zum frühen Abend erholten sie sich leicht und schlossen 4,8 Prozent niedriger bei 8,15 Euro.

Der Euro Stoxx 50 gab um 1,4 Prozent nach. "Das Geflecht aus negativen Nachrichten und Risikofaktoren ist zurzeit zu dicht", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Sorgen bereiten den Investoren nach wie vor die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten in Europa und der Welt. Neben dem schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China beschäftigt Anleger der Haushaltskonflikt zwischen der EU und seinem Mitgliedsland Italien, der am Dienstag hohe Wellen schlug. Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio forderte von der EU-Kommission mehr Flexibilität bei den Verhandlungen.

Aus Sorge vor einer Eskalation warfen Investoren italienische Anleihen aus den Depots. Die Renditen der zehnjährigen Titel zogen im Gegenzug auf ein Viereinhalb-Wochen-Hoch an. Gleichzeitig gingen Finanzwerte in die Knie. Der italienische Bankenindex fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Weiter im Blick haben Anleger die Entwicklungen in Großbritannien. Dort hat Premierministerin Theresa May bislang alle Putschversuche ihrer Gegner abwehren können. Doch noch ist nicht ausgemacht, ob die 48 Unterschriften, die ...

