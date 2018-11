Wabern (awp) - Die Immobilienfirma PSP Swiss Property vermietet das ehemalige Brauereigebäude am Bahnhof Wabern bei Bern an das Co-Working-Unternehmen Gotham. Gotham miete das gesamte im Volksmund "Elefant" genannte Gebäude und eröffne im Sommer 2019 ein neues Begegnungszentrum, teilte PSP Swiss Property am Dienstag mit. ...

