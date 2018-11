Das Jahr 2018 verlief bisher durchwachsen. Mal konnten positive Nachrichten den Kurs nach oben schicken, mal sorgten negative für einen Kurseinbruch. Doch seit Anfang Oktober ist der Kurs der Fresenius-Aktie wieder stark am Fallen. Um etwa 20 Euro ist er schon gesunken und nun hält er sich zum größten Teil am unteren Ende des Bollinger Bands auf. Die gleitenden Durchschnitte fallen derzeit allesamt. Die 100er-Linie fiel in diesem Monat unter die 200er-Linie und löste damit ein Verkaufssignal ... (Anna Hofmann)

