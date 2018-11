Noch immer ist die SAP-Aktie damit beschäftigt, die am vergangenen Montag vor Börsenbeginn bekannt gegebene Übernahme von Qualtrics zu verdauen. Die Anleger hatten die Nachricht mit Verkäufen beantwortet und die Aktie spontan auf unter 90,00 Euro zurückfallen lassen.

An den restlichen Tagen der letzten Woche hat sich im Chart ein Dreieck gebildet. Es dürfte in Kürze aufgelöst werden, weil der Kurs schon recht weit in dessen Spitze hineingelaufen ist. In welche Richtung der Ausbruch erfolgen ... (Dr. Bernd Heim)

