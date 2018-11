Die amerikanische Einzelhandelskette Stage Stores Inc. (ISIN: US85254C3051, NYSE: SSI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 19. Dezember 2018 (Record date: 4. Dezember 2018). Stage Stores mit Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, betreibt in 42 amerikanischen Bundesstaaten insgesamt rund 820 Läden. Die Shops operieren unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...