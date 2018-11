Orange hält wegen des Preiskampfs auf dem Heimatmarkt Konsolidierungsgespräche im ersten Halbjahr 2019 für möglichPernod Ricard will weiter in sehr profitablen Nischen zukaufen, Interview, Le FigaroFinanzaffäre um Ghosn: Renault bekommt vorläufig neue Führung ETERNA: Umsatz- und überproportionales Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2018 EVOTEC UND IMMUNEERING BEGINNEN FORSCHUNGSZUSAMMENARBEIT Ferratum - HSBC erhöht Beteiligung auf 5,37% STS Group AG wächst weiter nachhaltig - Umsatzplus von 53,5 % in den ersten neun Monaten 2018 SNP Schneider-Neureither: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht Thyssenkrupp erwartet millionenschwere Kosten durch Aufspaltung , Dividende ...

