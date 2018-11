Der kanadische Erdölproduzent Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX.V: SOIL) gab zum Wochenstart bekannt, dass erstmalig in der Unternehmensgeschichte die Produktionsmenge von 1.000 Barrel Öl pro Tag erreicht wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan, konnte mit insgesamt 16 Bohrlöchern diese Produktionsrate erzielen. Da Saturn Oil & Gas manche Bohrlöcher mit Partnern betreibt, ...

