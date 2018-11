Tesla hat elektrisches Autofahren sexy gemacht. Jüngst wünschte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier laut Medienberichten von BMW, Daimler und VW ein E-Auto, "das nur halb so sexy ist wie ein Tesla". Nun ist dies mit sportlichen Limousinen und SUVs zweifellos leichter möglich als mit Kleintransportern. Doch in eben einen solchen aus deutschem Hause hat sich Tesla-Chef Elon Musk offenbar verguckt - und per Twitter Interesse angemeldet.

Elon Musk vom E-Sprinter begeistert

