Die Petro Welt Technologies AG hat Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert: Die Umsatzerlöse sanken demnach in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 um 13,3% auf 228 Mio. Euro. Das Bruttoergebnis sank um 25,9% auf 37,7 Mio. Euro und das EBITDA um 28% auf 49,6 Mio. Euro. Das Finanzergebnis kehrte dank der Reduzierung der Finanzierungskosten in einen positiven Bereich zurück. Damit belief sich das Ergebnis vor Steuern auf 20,8 Mio. Euro und das Nettoergebnis auf 15,9 Mio. Euro (vs. 29,4 Mio.). Das Management verfolgt weiterhin seine Expansion im Ausland, um regionale wirtschaftliche Risiken zu mildern - wie bereits umgesetzt durch den Abschluss der Registrierung der lokalen Wirtschaftseinheit PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in Bukarest, Rumänien. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...