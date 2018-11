Wirecard konnte am Mittwoch wieder etwas zulegen. Geht es nach den Analysten, dann hat sich das Bild in den vergangenen Tagen allerdings börsentechnisch deutlich verschlechtert. Der Wert ist jetzt eindeutig im charttechnischen Abwärtstrend, womit auch die Richtung für die kommenden Wochen - bezogen auf die Wahrscheinlichkeit - festgelegt ist. Es ist mit fallenden Notierungen zu rechnen. Dabei rücken nun die früheren Hürden bei 110 bis 112 Euro in den Vordergrund. Bis dahin, so die Meinung von ... (Frank Holbaum)

