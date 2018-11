Wer die Aktie von Covestro besitzt, dem dürfte in den vergangenen Wochen ohnehin nicht nach Feiern zumute gewesen sein. Am Dienstag kam es dann nach einer Gewinnwarnung zu einem kräftigen Ausverkauf mit Abschlägen von zeitweise mehr als 14 %. Dies hat am Mittwoch zu einer kleinen Gegenbewegung geführt. Der Wert legte um zeitweise mehr als 7 % zu. Das heißt, der Boden könnte aus charttechnischer Sicht nun erreicht worden sein. Der Konjunktiv ist indes kein Zufall: Die Aktie steht weiter unter ... (Frank Holbaum)

