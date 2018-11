Wenn man Informationstechnologie (IT) mit Operational Technology (OT) verknüpft, dann lassen sich Datenstrukturen für das industrielle Internet (IoT) formen. ASi-5 vereinfacht künftig als Intelligentes Installationssystem den Datentransfer‚ von unten'. In der Systemhierarchie wird die Brücke von der Feld- zur Betriebsleitebene breiter (Nutzdaten) und schneller (Zykluszeit), ohne die einfache Installation von Sensoren und Aktoren zu vernachlässigen. Damit flankiert ASi-5 die Vernetzung von Maschinen und fungiert als Multiplikator einer digitalen Transformation in der Produktion.

Im Grundverständnis umfasst IT das gesamte Spektrum an Technologien zur Datenverarbeitung wie Software, Hardware, Kommunikationstechnologien und damit verbundene Services. Nicht enthalten sind eingebettete Technologien, die Daten für den Einsatz im Unternehmen generieren.

Operational Technology (OT) hingegen ist Hardware und Software, die eine Änderung durch die direkte Überwachung und/oder Kontrolle von physikalischen Geräten, Prozessen und Ereignissen im Unternehmen erkennen oder verursachen. Das industrielle Internet, auch IoT genannt, eröffnet über die Vernetzung der Maschinen und deren Integration von komplexen

