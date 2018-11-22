BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 14,50 (15,10) CHF - 'UNDERWEIGHT' HSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 58 (56) EUR - 'HOLD' JPMORGAN HEBT JUST EAT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 603 (742) PENCE UBS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 30 (65) CHF - 'NEUTRAL' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 24 (38) EUR - 'BUY' BERENBERG STARTET PVA TEPLA AG MIT 'BUY' - ZIEL 15 EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 80 (90) EUR - 'BUY' CITIGROUP HEBT DELIVERY HERO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 41,20 (48,50) EUR DEUTSCHE BANK HEBT SLM SOLUTIONS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17 (27) EUR HSBC SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 17 (24) EUR - 'REDUCE' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 42 (50) EUR - 'NEUTRAL' ...Den vollständigen Artikel lesen ...