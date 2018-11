Accentro will Bilanzsumme bis Ende 2021 mehr als verdoppeln, Gespräch mit Vorstand, BöZ, S. 8 Befesa steigert Ergebnis in 9M 2018 und bestätigt Prognose für 2018 Sono Motors vergibt Großauftrag an Continental / Langfristige Partnerschaft für Produktion der Electric Drive Unit des Sion Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Mutares AG: Transaktionsreiches drittes Quartal, Vorstand bestätigt Ausblick 2018 Nordex Group liefert sieben Großturbinen nach Irland Coreo AG beschließt Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10 Mio. neuen Aktien Vita 34 vervierfacht Ergebnis bei deutlicher Margenausweitung Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

