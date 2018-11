Jugendliche prägen die Zukunft eines Landes. Eine fundierte Ausbildung ist dabei die wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein junger Mensch für sich selbst und seine Familie sorgen und in seiner Heimat leben kann.

Allerdings wie ist es für ein deutsches Unternehmen möglich, die Ausbildung eines Afrikaners zu unterstützen? Und wie äußert sich das praktisch? Die Geschichte des heute dreißigjährigen Patrick E. (Bild 1) aus Brafoyaw Cape Coast in Ghana macht es deutlich. »Ich habe mich schon immer für Autos begeistert«, erzählt Patrick. »Bereits als kleiner Junge wollte ich mir jedes Fahrzeug aus der Nähe anschauen. Dass ich heute Automechaniker bin, erfüllt mir einen großen Traum. Ich kann mit dem Reparieren von Autos ganz konkrete Probleme beheben. Gleichzeitig gibt es mir die Möglichkeit, den unterschiedlichsten Menschen zu begegnen. Und natürlich kann ich nun für mich selbst und meine Familie sorgen.«

Vom Arbeitslosen zum Unternehmensgründer und Ausbilder

Die Startbedingungen waren für Patrick alles andere als gut. Als neuntes und letztes Kind seiner Familie, in der der Vater früh verstarb, konnte er gerade einmal die Junior High School abschließen. Die Chancen auf ein Studium oder zumindest eine Ausbildung gingen gegen Null. Für Patrick ein unerträglicher Zwiespalt: »Ich wollte mich gerne weiterentwickeln und für mich selbst sorgen können, jedoch gab es keine Möglichkeit dafür, denn meine Familie war arm und konnte sich die Ausbildungskosten nicht leisten. Denn in Ghana kostet eine Ausbildung Geld, sogenanntes Lehrgeld. Die Zeit nach meinem Schulabschluss war daher eine harte, beschwerliche Zeit mit wenig Hoffnung.«

Über seine ältere Schwester erfuhr Patrick dann vom »Youth Apprenticeship Program« (YAP) von Opportunity International Deutschland (Kasten unten). Dieses Programm ermöglicht arbeitslosen Jugendlichen in Ghana eine dreijährige handwerkliche Berufsausbildung. Die Teilnehmer des Jugendausbildungsprogramms stammen aus armen Familien: Jugendliche, die aus Geldmangel frühzeitig die Schule abbrechen mussten oder nach dem Schulabschluss keine Ausbildung machen konnten. Viele von ihnen haben große Träume, was sie mit der Ausbildung erreichen wollen und sind hoch motiviert. So auch Patrick, der sehr schnell wusste, dass er nach seiner Ausbildung selbst Jugendliche ausbilden und eine eigene Werkstatt haben ...

