Heute sind die US-Börsen geschlossen, denn die Amerikaner feiern Thanksgiving und essen Truthähne. Zeit für Sie, sich einmal über die aktuelle Ausgangslage an den Märkten Gedanken zu machen. Hat sich die Situation wirklich eingetrübt. Werden die Unternehmen für lange Zeit nicht mehr an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen können? An ausgewählten Beispielen wie Apple zeigt Ihnen Jürgen Schmitt auf, dass es sich lohnt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Bei den besten Unternehmen der Welt sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...