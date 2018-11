Die Aktionäre der AlzChem Group AG (ISIN: DE000A0AHT46) haben auf der heutigen Hauptversammlung in München eine Dividende in Höhe von 0,11 Euro je Aktie für das Rumpfgeschäftsjahr 2018 beschlossen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,54 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,33 Prozent. Außerdem wurde in der Hautversammlung beschlossen, das Geschäftsjahr zu ändern und künftig am 1. Januar eines jeden Jahres ...

