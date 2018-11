IRW-PRESS: MegumaGold Corp.: MegumaGold meldet Beginn von Phase-1-Bohrprogramm 20.000 m des insgesamt 100.000 m umfassenden Programms 2019/20

MegumaGold meldet Beginn von Phase-1-Bohrprogramm - 20.000 m des insgesamt 100.000 m umfassenden Programms 2019/20

Vancouver (British Columbia) und Halifax (Nova Scotia), 21. November 2018. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC Pink: NSAUF, FSE: 2CM2) (MegumaGold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es heute mit einem 20.000 Meter umfassenden Phase-1-RC-Bohrprogramm (das RC-Programm) bei bedeutsamen Zielen in seinem 170.000 Hektar großen Konzessionsgebiet Meguma Gold Belt begonnen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, das Vorkommen einer Goldmineralisierung bei mindestens zehn seiner vorrangigen Ziele zu bestätigen, die im Rahmen eines intensiven Programms zur Definierung von Bohrzielen identifiziert wurden, das in den vergangenen neun Monaten durchgeführt wurde und Folgendes beinhaltete:

1) Magnetische Helikopter-Untersuchung sowie radiometrische und geophysikalische Untersuchung auf 12.342 km

2) Flugvermessung, die 49 Untersuchungsblöcke umfasste und entlang von 2-km-Fluglinien in einem Linienabstand von 100 m und in einer Höhe von ca. 40 m über dem Boden durchgeführt wurde

3) Neuaufzeichnung zahlreicher historischer Bohrlöcher bei bekannten disseminierten Goldlagerstätten im Gebiet sowie Entnahme von über 1.100 Ausbissproben. Alle bis dato entnommenen Proben wurden mittels XRF analysiert und ausgewählte Proben wurden mittels Multi Element ICP-MS auf Gold analysiert.

Explorationsmodell entwickelt

Infolge dieser Arbeiten hat das Unternehmen ein einzigartiges Höffigkeitsmodell zur Identifizierung von Goldablagerungen in seinen regionalen Konzessionen entwickelt. MegumaGold ist davon überzeugt, dass diese Zusammenstellung der Datenanalyse und das daraus resultierende Explorationsmodell bedeutsame Erfolge sind, die nicht nur die Identifizierung primärer Ziele beschleunigen und erweitern, sondern auch die Kosten für die Erstellung von Ergebnissen, die zu genormten Ressourcen gemäß National Instrument 43-101 umgewandelt werden können, erheblich senken werden.

Dieses Programm hat über 40 Bohrziele im gesamten produktiven Landpaket des Unternehmens hervorgebracht. Zehn dieser Ziele wurden anhand der folgenden Merkmale als unmittelbare Priorität eingestuft:

1. Hohe magnetische Resonanz

2. Touquoy-ähnliche geochemische Struktur

3. Goldhaltige antiklinale Struktur

4. Nähe zu früheren produzierenden Goldvorkommen

5. Nordwestlich verlaufende Verwerfungen

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens wird im Rahmen des Phase-1-RC-Programms zunächst auf zehn dieser 32 Ziele gerichtet sein. Es wird angenommen, dass alle Ziele identifizierbare Merkmale aufweisen, die eine einzigartige Möglichkeit darstellen, eine disseminierte Goldmineralisierung in geografischen Gebieten zu beherbergen, die früher kaum oder überhaupt nicht in einem disseminierten Bulk-Tonnage-Modell erkundet wurden.

MegumaGold erachtet dieses Programm als exakte Kopie dessen, was zurzeit parallel von Atlantic Gold Corporation (Atlantic Gold) durchgeführt wird, dessen Goldabbaukomplex Touquoy auf gutem Weg ist, zu Investitionskosten in Höhe von 500 bis 560 kanadischen Dollar pro Unze im Jahr 2019 82.000 bis 90.000 Unzen zu produzieren (siehe Pressemitteilung von Atlantic Gold vom 15. November 2018). Im Mittelpunkt der Zielanpeilung, der Geologie und der Explorationsmethode steht die Erweiterung des disseminierten Goldmineralisierungsmodells im Meguma Gold Belt, von dem das Unternehmen annimmt, dass es zurzeit die größte Landbasis an potenziell anomalen antiklinalen Strukturen aufweist, die disseminiertes Gold beherbergen.

Konzessionsgebiete des Goldschürfrechts Meguma

http://megumagold.com/wp-content/uploads/2018/08/Eastern-Shore-Recen tly-Staked-no-Fault_V2.png

Phase-1-RC-Programm

Die Bohrungen haben am 19. November bei Moser Lake begonnen, das sich auf dem Streichen und neben dem östlichen Ende des 15 Meilen großen Projekts von Atlantic Gold befindet, das gemessene und angezeigte Ressourcen von 10,58 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,33 Gramm Gold pro Tonne sowie 6,64 Millionen Tonnen Material mit einem Gehalt von 1,12 Gramm Gold pro Tonne in der abgeleiteten Kategorie mit einem Abraumverhältnis von 2,2:1 enthält. (www.atlanticgoldcorporation.com/). http://www.atlanticgoldcorporation.com/

Theo van der Linde, President von MegumaGold Corp., sagte: Wir sind der Auffassung, dass wir uns in der ersten Welle einer neuen goldenen Ära in Nova Scotia befinden, die von einem Verständnis dafür, wie Gold im Meguma Terrane enthalten ist, eingeleitet wurde. Das beträchtliche Mineralpotenzial der Provinz wurde aufgrund der Kapitalbeschränkungen, unter denen die wichtigsten, meist lokalen Explorationsunternehmen in den letzten Jahrzehnten gelitten haben, konsequent unterbewertet, könnte aber in Zukunft eine der vielversprechendsten Edelmetallregionen Kanadas sein.

Herr van der Linde fügte hinzu: Eine neue Interpretation und eine umfassende Geschichte - Atlantic Gold - hat die Tür zur Erkenntnis geöffnet, dass die gesamte Formation Meguma das Potenzial aufweist, umfassende antiklinale Strukturen zu beherbergen, die in ihrer Umgebung und Geologie relativ gleichmäßig sind. MegumaGold verfügt über eine äußerst starke Investorenbasis und ist das zweite Unternehmen, das ausreichend Kapital investiert, um seinem großen Landpaket gerecht zu werden, um vielversprechende und kritische Massenanomalien in seinen Konzessionsgebieten aufzuzeigen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Fred Tejada, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über MegumaGold Corp.

MegumaGold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten beschäftigt. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen das Hauptaugenmerk seiner Explorationen auf die Formation Meguma in Nova Scotia gerichtet. Infolgedessen hat das Unternehmen eine zu 100 Prozent unternehmenseigene, strategisch günstig gelegene Konzession mit einer Größte von etwa 170.000 Hektar innerhalb des Goldgebiets Meguma zusammengestellt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Regan Isenor, Chief Executive Officer

902-233-4381

info@meguamgold.com

www.megumagold.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Präsentation, abgesehen von Aussagen hinsichtlich historischer Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Informationen über MegumaGold gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf wirtschaftliche Schätzungen und Aussagen hinsichtlich geschätzter Abbaukosten. MegumaGold stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und zukünftige Pläne bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen zu anderen Zwecken nicht geeignet sein könnten. Diese Informationen unterliegen naturgemäß allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als genau erweisen werden, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem Explorationsergebnisse, Ergebnisse und Empfehlungen sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen von MegumaGold in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl MegumaGold versuchte, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich solche Informationen als genau herausstellen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. MegumaGold schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der CSE) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

