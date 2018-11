Am Tag nach der feiertagbedingten Pause in den USA bleiben Anleger vorsichtig - der Dax tastet sich langsam vorwärts. Am Nachmittag geht ihm dann aber die Puste aus. US Börsen droht ein schwacher Start in den verkürzten Handelstag. Derivate Anleger an der Euwax waren heute wieder sehr selektiv unterwegs. Anleger wenden sich heute ab von Wirecard. Knock-out-Puts auf den Dax Aufsteiger werden überwiegend gekauft. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß