Die Ratingagentur Scope hat auch in diesem Jahr über 4.500 Fonds und mehr als 280 Assetmanager unter die Lupe genommen und im Rahmen der Investment Awards 2019 die besten ausgezeichnet. Diese Produkte und Unternehmen zählen zu den Gewinnern.Am 22. November 2018 kam die Fondsbranche im Rahmen der Scope Investment Awards in Berlin zusammen. Das Analyse- und Ratinghaus hat aus einer umfangreichen Produkt- und Anbieterpalette die herausragenden Assetmanager und die überzeugendsten Fondskonzepte ausgezeichnet. "Globale Konjunktursorgen, die Abkehr von der Politik des billigen Geldes und die Konkurrenz durch passive Investmentstrategien stellen Asset Manager heute vor immense Herausforderungen", so Florian Schoeller, CEO und Gründer der Scope Group, anlässlich der Verleihung. "Mit den Scope Awards zeichnen wir Asset Manager aus, die in diesem anspruchsvollen Umfeld herausragende Leistungen erbracht haben und deren Investmentprodukte sich deutlich von der Konkurrenz abheben."

