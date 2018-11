WireCard 1.76% focusinvestor (GIRAFFEN): Wirecard meldet in kurzen Abständen beachtliche Erfolge. Der neueste Coup ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Faber-Castell, dem traditionsreichen Hersteller von Schreib- und Zeichengeräten. Wirecard ermöglicht den chinesischen Kunden gemeinsam mit seinem Partnerunternehmen Safety Tax eine digitale Bezahllösung mit vertrauter Technologie wie Alipay. Zudem kann der Konsument mit der gemeinsamen Lösung Zeit und Mühe sparen, weil die umsatzsteuerliche Rückerstattung in dieser digitalen Lösung mit sehr geringem Aufwand verbunden ist und das lästige Ausfüllen von Formularen und das Anstehen am Flughafen für die Auszahlung erspart. (26.11. 13:13) >> mehr comments zu WireCard: ...

