United Internet 0.73% AlltagsTrader (18047890): United Internet befindet sich aktuell am Widerstand der 40 Euro Marke. Ein nachhaltiger Anstieg wäre äußerst Positiv. Eventuell werde ich die Position weiter ausbauen. (27.11. 12:00) >> mehr comments zu United Internet: www.boerse-social.com/launch/aktie/united_internet TUI AG -3.95% CSTS (1309CSTS): Die schlechten Zahlen und Streichung der Dividende des Mitbewerbers THOMAS COOK belasten auch den Kurs von TUI erheblich. Als Grund wird der vergangene heiße trockene Sommer in Europa und ein damit verbundener Rückgang an Fernreisen genannt. Ebenso wie bei Modehändlern mit dem entgegangenen Sommergeschäft zu Schlecht-Wetter-Kleidung wird dieses Argument jedoch die ...

