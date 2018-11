Tagesausblick für 28.11.: Anleger warten auf Trump-Jinping-Treffen. Osram und Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach den anfänglichen Kurssprüngen bei DAX und Co, zogen sich die Anleger im Tagesverlauf wieder zurück und warteten ab. Zum Wochenschluss steht der G20-Gipfel mit einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping an. Eine Einigung im Handelskonflikt könnte möglicherweise eine Jahresendrally einläuten. Sicher erscheint dies jedoch nicht und aktuell will kein Anleger auf dem falschen Fuß erwischt werden. So gab der DAX im Tagesverlauf knapp 0,4 Prozent auf 11.310 Punkte und der EuroStoxx50 knapp 0,2 Prozent auf 3.165 Punkte nach. Die US-Barometer präsentierten sich derweil in den ersten Handelsstunden uneinheitlich.

Der Ölpreis konnte sich den dritten Tag in Folge stabilisieren. Der Brent-Preis findet bei USD 58,60 nun eine Unterstützung und bei USD 62,50 den Widerstand. Ein Ausbruch aus der Range könnte den mittelfristigen Trend vorgeben. Der Euro/US-Dollar tauchte am Nachmittag unter 1,13 USD und nimmt damit Kurs auf das jüngste Tief von 1,12 USD.

Unternehmen im Fokus

Bayer erhielt für das Krebsmittel Larotrectinib in den USA die Zulassung. Anleger ignorierten die Meldung jedoch und drückten die Aktie sogar leicht ins Minus. E.On und Fresenius Medical Care profitierten von positiven Analystenstudien. Bain Capital erwägt den Einstieg bei Osram und beflügelte damit das Papier. Wirecard gab die gestrigen Gewinne heute wieder ab. Unterstützung findet das Papier nun bei EUR 130. Einer Studie von EY zufolge sind die deutschen Autobauer bei der Profitabilität nicht mehr vorn. Heute zählten die Aktien von BMW, Daimler und VW zu den größten Verlierern im DAX.

Morgen melden unter anderem Aroundtown, Immofinanz, Knorr-Bremse und Schoeller-Bleckmann Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Siemens veröffentlicht den Geschäftsbericht 2017/18.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

USA - BIP Q3, zweite Schätzung

USA - Eigenheimabsatz, Oktober

USA - Rede von Fed-Chef Powell auf einer Veranstaltung des Economic Club of New York

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.380/11.480/11.640/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.050/11.250 Punkte

Nach einem freundlichen Handelsbeginn bröckelten die Gewinne im DAX heute wieder ab. Zum Handelsschluss pendelte sich der Index im Bereich von 11.300 Punkten ein. Die 20-Tage-Durchschnittslinie konnte damit noch nicht überwunden werden. Damit fehlt noch die Signifikanz beim Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Positive Impulse könnten sich oberhalb der 20-Tage-Durchschnittslinie und damit oberhalb von 11.380 Punkten ergeben. Dann besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 11.640 Punkte (jüngstes Hoch). Der Trend bleibt jedoch noch labil. Kippt der Index unter 11.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 10.790 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018 - 27.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2013 - 27.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

