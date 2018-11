Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TCG: Thomas Cook Group am 27.11. -22,62%, Volumen 925% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 27.11. -4,64%, Volumen 6% normaler Tage , GVC: GVC Holdings am 27.11. -3,77%, Volumen 124% normaler Tage , PNL: PostNL am 27.11. 4,40%, Volumen 121% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 27.11. 4,83%, Volumen 148% normaler Tage , L5A: Canadian Solar am 27.11. 4,97%, Volumen 186% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Canadian Solar L5A 17.520 4.97% Advanced Micro Devices ... AMD 21.050 4.83% PostNL PNL 2.631 4.40% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...