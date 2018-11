Die 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68) strebt in den Jahren von 2018 bis 2020 eine stabile und wenn möglich steigende Dividende in Höhe von mindestens 0,10 Euro je Aktie an, wie am Mittwoch bei der Präsentation des Geschäftsplans für 2018 bis 2020 berichtet wurde. In diesem Jahr wurde ebenfalls eine Dividende von 0,10 Euro für das Geschäftsjahr 2017 an die ...

