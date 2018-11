Die Brexit-Verhandlungen sind in diesen Wochen DAS dominierende Thema an den Finanzmärkten. Nochmal richtig spannend wird es Mitte Dezember. Dann findet die finale Abstimmung im britischen Unterhaus statt. Stand heute scheint eine Zustimmung zu den jüngst ausgehandelten Verträgen als äußerst unwahrscheinlich. Kommt es also doch zum "hard Brexit"? Kommt es vielleicht zu Neuwahlen und sogar zu einem neuen Referendum? Wie stark leidet die britische Wirtschaft unter den Verhandlungen und den politischen Querelen? Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.