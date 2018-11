Die Computershow Cebit wird eingestellt. Die Cebit 2018 war die letzte Cebit. Das ist bitter. Aber es bleiben sowohl Besucher als auch Aussteller aus. Die Konkurrenz anderer Messeplätze ist zu groß geworden. Vor 30 Jahren hatte sich das Thema "Datenverarbeitung" von der traditionellen Industriemesse in Hannover losgelöst. Und dorthin geht es jetzt zurück: Industrienahe Themen sollten wieder in die Hannover Messe eingebunden werden. Der Dax tritt heute auf der Stelle - der Ausbruch in Richtung 11.400 Punkte bleibt aus. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß