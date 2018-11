Der Beitrag ProSiebenSat1: Neues zum deutschen Netflix-Konkurrenten erschien zuerst auf Aktien-Blog. Es ist eines der ganz großen Projekte des ProSiebenSat.1-Chefs Max Conze: Gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery, dem Hauptkonkurrenten RTL sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern will Conze "einen deutschen Champion" schaffen, einen Streaming-Dienst, der Marktführer Netflix in Deutschland die Stirn bieten kann. Wenn es nach Conze geht, könne der Dienst schon Mitte 2019 an den Start gehen. ...

