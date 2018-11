Die Immofinanz ist im Geschäftsjahr 2018 weiter gut unterwegs: In den ersten drei Quartalen hat sich das operative Ergebnis auf 149,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (Q1-3 2017: 66,2 Mio. Euro), der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft erhöhte sich um 100,0% auf 63,0 Mio. Euro oder 0,57 Euro je Aktie, und das Konzernergebnis drehte mit 135,0 Mio. Euro signifikant ins Plus (Q1-3 2017: -59,1 Mio. Euro). Das entspricht einem unverwässerten Gewinn je Aktie von 1,23 Euro bzw. verwässert von 1,14 Euro, wie die Immo-Gesellschaft am Mittwochabend mitteilt. CEO Oliver Schumy: "Die Neuaufstellung der Immofinanz als einer der führenden gewerblichen Immobilienkonzerne in Zentral- und Osteuropa mit Fokus auf die beiden Assetklassen ...

