DEUTSCHE BANK HEBT FRENCH EQUITIES AUF 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT')DEUTSCHE BANK BELÄSST ITALIAN EQUITIES AUF 'BENCHMARK'DEUTSCHE BANK BELÄSST SWISS EQUITIES UND SPANISH EQUITIES AUF 'UNDERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT UK EQUITIES AUF 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 575 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 13,50 (16) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2800 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2800 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT TOTAL SA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 49 (54) EURRBC HEBT BAT AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 2700 (3400) PENCE BARCLAYS SENKT BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...