Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich und zugleich kaum verändert zum Vortag geschlossen. Neu erwachte Hoffnungen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sorgten für eine Stabilisierung nach den jüngsten, überwiegend abwärts gerichteten Börsenturbulenzen. Im Branchenvergleich schlugen sich insbesondere die Technologiewerte gut, der Sektor war der beste in Europa mit einem Plus von 0,6%. Schwächster Sektor waren die Reise- und Freizeitwerte mit einem Minus von 0,8%. Hier drückte vor allem der Verlust von easyJet, nach den unlängst vorgelegten Geschäftszahlen wurde die Einstufung für den Titel von Kepler Chevreux von "Buy" auf "Hold" gesenkt und gleichzeitig das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...