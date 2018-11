In eine Büro- und Hotelimmobilie in Darmstadt investieren Anleger mit dem AIF von Hannover Leasing, auch Dr. Peters startet einen Hotelfonds. News gibt es zudem von Luana, über die sich Anleger an Blockheizkraftwerken beteiligen können.Dr. Peters: Hotelimmobilie in Oberpfaffenhofen gestartetIm bayerischen Oberpfaffenhofen befindet sich das Courtyard by Marriott, an dem sich Privatanleger ab 20.000 Euro beteiligen können. Das im Mai 2018 eröffnete 4-Sterne-Hotel liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sonderflughafen Oberpfaffenhofen im Landkreis Starnberg. Pächter und Betreiber des Hotels ist eine hundertprozentige Tochter der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH aus Wiesbaden. Der Pachtvertrag mit der Realotel Oberpfaffenhofen Hotelbetriebs GmbH hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Der AIF "Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen" (DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen) wurde mit einer Laufzeit von rund zwölf Jahren geplant.

