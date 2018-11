Einst war der A380 nicht nur der Liebling der Flugzeugfans, sondern auch der Anleger, die auf ansehnliche Renditen hofften. Die Begeisterung ist vorbei, es mehren sich kritische Stimmen. Eine Bestandsaufnahme.MarktentwicklungDer A380-Erstflug fand am 27. April 2005 vor tausenden von Zuschauern statt und am 15. Oktober 2007 wurde schließlich die erste Maschine an Singapore Airlines übergeben. Die Starts und Landungen des neuen Airbus lockten Massen von Flugzeugbeobachter, sogenannte "Plane-Spotter", an. Begeisterung rief der Flieger auch bei Kapitalanlegern hervor. Über geschlossene Fonds konnten Anleger in einen A380 investieren und mit der langfristigen Vermietung des Fliegers auf attraktive Erträge hoffen. Der Hype gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Die erhofften Absatzzahlen erwiesen sich als zu optimistisch. Airbus schaffte es nicht, die angestrebten Stückzahlen zu verkaufen. Eine drohende Produktionseinstellung konnte im Januar 2018 nur durch einen Großauftrag von Emirates abgewendet werden.

