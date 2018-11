Ein Indiz für die zuletzt schwachen Tage ist sicherlich das erst vor kurzem entstandene Death Cross im Ichimoku-Indikator. Die Chikou-Linie ist zwar über der Wolke, aber gleichzeitig auch unter dem Kurs der Marine Harvest-Aktie zu finden. Dabei verläuft die Kijun-Linie selbst über dem Kurs, was ebenfalls ein bärisches Signal darstellt. Der Kurs hat nun zwei Möglichkeiten, denn er steht am Rand der Zukunftswolke. Die erste ist, dass er den Weg nach oben findet, die zweite, dass er weiter in der ... (Johannes Weber)

