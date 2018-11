Investoren warten weiterhin ab: die Börsen schlossen deutlich unter Tageshoch. Händler äußerten sich enttäuscht, hatten sie sich doch nach den Steilvorlagen aus den USA auf deutlichere Gewinne eingestellt: "Die Anleger verkaufen in Europa jeden Rally-Ansatz", so ein Händler. Zum einen sei der Markt vor dem Treffen zwischen Trump und Jinping vorsichtig. Zum anderern halte der bevorstehende Brexit die Bullen in Schach, vor allem die Unsicherheit um die Abstimmung im Londoner Unterhaus bremse die Kauflist. Der WTI-Ölpreis war erstmals seit einem Jahr unter die 50-Dollar-Marke gefallen, zwar drehten die Preise anschließend ins Plus. Trotzdem stiegen Aktien von Fluggesellschaften. Lufthansa waren mit einem Plus von 2,8 Prozent zweitstärkster DAX ...

