Dass Bayer ans Eingemachte geht, ist nicht überraschend. Die Aktie hat gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch inzwischen fast 73 % ihres Werts eingebüßt. Viele der geplanten 12.000 Stellenstreichungen sollen in Deutschland entfallen. Mit dem Betriebsrat hat das Bayer-Management vereinbart, dass betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis 2025 ausgeschlossen sind. Weltweit beschäftigt Bayer derzeit 118.200 Mitarbeiter.

Der Stellenabbau ist laut Bayer Teil eines Effizienzprogramms, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden soll. Einschließlich der Monsanto-Übernahme sollen dadurch ab 2022 jährlich Einsparungen von 2,6 Mrd. Euro erzielt werden, davon soll eine Milliarde aus dem Geschäftsbereich Crop Science kommen.

Portfolio soll bereinigt werden

In Laufe des kommenden Jahres soll die Umsetzung mehrerer Portfoliomaßnahmen vorangetrieben werden. So will sich Bayer von seinem Animal-Health-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...