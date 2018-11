Die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt bleibt ein Trauerspiel. Vor allem der DAX zeigt fortlaufend relative Schwäche. Das liegt auch an der Zusammensetzung des Index. Der enthält zahlreiche Unternehmen, die zurzeit mit großen Problemen zu kämpfen haben. In den vergangenen Jahren hinkte der DAX trotz des Vorteils der Dividendenanrechnung den amerikanischen Kursindizes stetig hinterher. Und der Trend zur Outperformance beim Dow Jones, S&P 500 sowie Nasdaq 100 setzt sich trotz steigender Zinsen in den USA munter fort. In den vergangenen sechs Monaten konnte selbst der nicht von den Tech-Aktien dominierte Dow Jones Industrial Index rund drei Prozent zulegen, während der DAX 12 Prozent verlor. Massive Aktienrückkaufprogramme und Steuererleichterungen durch die US-Regierung gelten als Grund für die unverändert anhaltende Stärke der amerikanischen Aktien. Und das bezieht sich wie gesagt nicht nur auf die Hightech-Giganten.Auf Verunsicherung folgt ErleichterungZu den Top-Performern im laufenden Börsenjahr zählt auch die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing. Sie konnte seit dem Jahreswechsel um 20 Prozent zulegen. Bereits berücksichtigt ...

