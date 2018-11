DOW JONES - Technische Korrektur nach Aufwärtsimpuls

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average legte nach den dovishen Äußerungen von Fed-Chef Powell am Mittwochabend in New York impulsiv zu und stieg gut 1.000 Punkte im Wochenverlauf. Am Donnerstag setzte eine Konsolidierung ein, die sich im vorbörslichen Handel am Freitag weiter fortsetzt - der Index wird aktuell marginal (0,15 %) schwächer getaxt als der Schlusskurs vom Donnerstag.

Im Stundenchart des Dow Jones Industrial Average ist ein klarer 5-welliger Aufwärtsimpuls abzählbar. Das ist tendenziell klar bullisch zu interpretieren. Allerdings muss im kurzfristigen Zeitfenster nun zunächst erst einmal eine technische Korrektur dieser impulsiven Aufwärtswelle eingeplant werden.

Dementsprechend muss in den kommenden Handelsstunden tendenziell noch einmal mit dem Ansteuern der 25.000er Marke (38,2%-Retracement) und dem Bereich um 24.870 Punkte (50 %-Retracement) gerechnet werden, bevor die Bullen wieder das Kommando übernehmen sollten. Ausgehend von den genannten Marken wäre also wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen. Bis dahin heißt es aber dann auch erst einmal, die Füße still zu halten, beziehungsweise kurzfristig die Shortseite zu präferieren.

Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2018 - 30.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 30.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

